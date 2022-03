La Stampa: “Alla ricerca di Pjaca: l’ultimo treno passa da Salerno”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sulle colonne de La Stampa, spazio ad un focus su Marko Pjaca, uno dei calciatori su cui i granata dovranno decidere a giugno se esercitare o meno il diritto di riscatto. Quello del croato è fissato a 5 milioni, ma al momento non sembra essere vicino. Pjaca ha infatti mostrato lacune di continuità importanti in questo campionato, è stato colpito da un infortunio che l'ha tenuto ai box per un mese e ha raramente fatto la differenza in campo. Un calciatore della sua tecnica potrebbe ritornare utile al Torino, ma non se questi sono i risultati. Il futuro dell'11 granata si deciderà probabilmente in base alle sue prestazioni in questo finale di campionato, già a partite dal match con la Salernitana, dove, considerata la squalifica di Pobega e il Covid preso da Brekalo, viaggia verso una maglia da titolare. Per lui potrebbe essere una delle ultime occasioni. Così la Stampa nell'edizione odierna del quotidiano: "Pjaca è un bel file aperto sul computer del direttore sportivo Vagnati. Anche perché il prezzo del cartellino, 5 milioni, quanto è costato Demba Seck a gennaio, può valere il rischio di accollarsi un giocatore che in passato è inciampato in gravi infortuni. Il Toro non può aspettarlo più di tanto, ma resta un profilo di gran talento che a 26 anni può sbocciare di nuovo. Al Filadelfia sta preparando il suo riscatto e, a Salerno, ha una bella chance per tornare a essere decisivo".