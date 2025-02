La Stampa: “Arriva Biraghi, non il bomber”

L'edizione odierna de La Stampa pone il focus sul mancato acquisto del bomber in attacco - in assenza dell’infortunato Zapata - esplicitamente richiesto da Vanoli: “Un rinforzo per l'attacco è arrivato nel rush finale: solo che è ancora tutto da decifrare, visto che il 24enne francese Amine Salama è stato preso in prestito dal Reims e nella sua carriera ha segnato appena 5 reti ma quasi un anno fa). Sulla carta non sembra essere il profilo ideale e di tempo ne ha avuto Cairo per trovare un bomber vero in questi 122 giorni senza Zapata, ma alla fine la montagna ha partorito il topolino”.