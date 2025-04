La Stampa, Asta: “Perciun è uno da Toro”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un'intervista ad Antonino Asta, ex tecnico della Primavera granata: "Vanoli ha uno spunto in più, sa dare fiducia ai giovani, si sta confermando il vero valore aggiunto. Perciun avanti senza paura. Lo conosco, è uno da Toro. Ha la giocata in testa, sa come si accarezza la palla. Sembra sfacciato è ha una grande qualità".