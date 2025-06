La Stampa: “Baroni, le prime richieste del tecnico”

Chiuso il capitolo Paolo Vanoli, ecco che ora si apre quello con Marco Baroni. Il nuovo tecnico granata ha iniziato a stilare la lista dei rinforzi in vista della sua prima stagione con il Torino. "Intanto ha scritto i primi appunti per cominciare a rinforzare la squadra in un mese in cui la palla rotolerà solo sul campo degli affari. Idee che catapultano il Torino già nel pieno delle compravendite, mentre altri club sono ancora alle prese con la scelta del tecnico. La priorità di intervento dipende dalle occasioni. Adesso la più grande porta a Lorenzo Colombo, attaccante di 23 anni che ha giocato l’ultima stagione nell’Empoli, ma è di proprietà del Milan".