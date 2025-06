La Stampa: “Baroni vuole Baschirotto al Toro”

"Riscatta Biraghi e si avvicina al primo acquisto: operazione difesa. A caccia di mattoni per rinforzare le mura, il Torino supera il piccolo ostacolo incassando il sì del terzino, e piomba su un nome che per solidità è una garanzia - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - L’unico calciatore, portieri esclusi, che con Ndicka della Roma non ha saltato nemmeno un minuto dell’ultimo campionato: 3420’ (e appena 3 cartellini gialli). Poteva bastare questo dato curioso per vederci più chiaro su Federico Baschirotto, jolly difensivo del Lecce che in passato i granata avevano seguito con discrezione". E in conclusione: "Ma è servito uno degli allenatori che lo conosce meglio per portare il Torino in prima fila. E fargli presentare la prima offerta: 3 milioni per il capitano. Marco Baroni ha inserito anche l’highlander della Serie A nei suoi desiderata e questa volta le attenzioni del club di Cairo potrebbero venir corrisposte. Baschirotto infatti tra pochi giorni entrerà nell’anno della scadenza del contratto (2026) ed è davanti alla scelta più importante della carriera. Legarsi a vita con i salentini, che hanno l’opzione di prolungare il rapporto per altre due stagioni (ma aspettano di conoscere la decisione del loro tesserato). Oppure guardarsi intorno: a 28 anni potrebbe avere la sua grande occasione, forse l’ultima dopo una vera e propria gavetta".