La Stampa: “Belotti risponde alle critiche. Juric: ‘Vorrei restasse'”

Con un gol di Belotti su rigore, il Torino supera di misura la Salernitana a domicilio e ritrova la vittoria in campionato dopo oltre due mesi. Il Gallo, match-winner della giornata, è stato pungolato da Juric nella conferenza stampa prepartita ("E' inesistente in trasferta"), ma ha saputo rispondere alla grande sul campo. "Ha reagito, Andrea (Belotti, ndr) è un ragazzo splendido, un professionista esemplare a cui piace giocare a pallone e si vede: a volte, in trasferta, si perde, stavolta no... E' normale che vorrei che restasse". Come ormai da tempo a questa parte, c'è un grande punto interrogativo riguardo al futuro del 9 granata e queste sono le parole della Stampa a proposito: "La partita resta aperta, o meglio, meno chiusa di prima con l’opzione addio in pole, ma con meno distacco sulle altre possibili soluzioni. Il Gallo è in scadenza, non ha voluto rinnovare, non ha squadre che lo cercano, deve mettere ordine tra le sue priorità: sul tavolo, per lui, non ci sarebbe più l’offerta da 3,6 milioni di euro a stagione fino al 2026 come scritto dal patron Urbano Cairo lo scorso luglio nella proposta di nuovo accordo, ma, sul tavolo, ci sarebbe una possibile offerta al ribasso, da circa 2,5 milioni di euro all’anno".