La Stampa: “Belotti-Toro: ha vinto il silenzio”

Oggi, giovedì 30 giugno 2022, finisce ufficialmente la storia d'amore tra Andrea Belotti ed il Torino. Il Gallo a partire dalla mezzanotte non sarà più un giocatore granata. Queste le parole de La Stampa a tal proposito, incentrate soprattutto sulla gestione della fine del rapporto, accerchiata da un grande alone di silenzio: "Il silenzio ha vinto. O, meglio, in silenzio si è consumato un addio difficile da capire. Il silenzio di Andrea Belotti è diventato sempre più assordante. Un’altra squadra e non il Toro, la sua scelta. Un passo maturato un anno fa quando, il Gallo, neanche prese in considerazione l’offerta (3,6 bonus

compresi fino al 2026) del patron Cairo. E un passo ribadito dopo la trasferta di metà maggio quando le parti sembrarono riavvicinarsi. Ha vinto il silenzio ed è stata una sconfitta per chi aveva mille modi, e moyivi, di raccontare il suo futuro". A commentare l'addio di Belotti c'è anche Giampiero Ventura, che in un'intervista al quotidiano ha detto: "Bastava vederlo in allenamento per capire che fosse fatto apposta per la maglia granata: non mollava un centimetro e trascinava gli altri. Non mi aspettavo però questo silenzio, anche perché la gente avrebbe accettato ogni decisione di Andrea, ma ci voleva maggiore chiarezza proprio nei confronti di una piazza che lo ha amato e seguito fin dal primo minuto. E anche nei confronti del club".