La Stampa: “Belotti vuole continuità, anche in chiave spareggi con la Nazionale”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il protagonista sulle pagine de La Stampa è Andrea Belotti. Sul quotidiano si legge: "I tifosi continuano ad osannarlo e il Toro ha dimostrato di avere ancora bisogno di lui: dopo sette anni, è sempre Belotti mania. Una passione contagiosa, l’ha provata anche Juric che nel derby ha toccato con mano il segreto del successo di un attaccante arrivato nel 2015 senza troppe attese, ma diventato uno dei migliori bomber della storia granata, l’ottavo di tutti i tempi con 108 gol". Domani contro il Cagliari, l'attaccante numero 9 del Toro tornerà titolare anche tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino: "Tredici sfide da godersi e da sfruttare al massimo, non solo per Belotti che domani tornerà titolare al Grande Torino dopo quasi 100 giorni. E l’obiettivo, manco a dirlo, è migliorare un rendimento che in Serie A l’ha sempre visto raggiungere almeno 6 reti (con il Palermo): adesso è a 3".