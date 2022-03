La Stampa: “Berisha difende la porta, Belotti in Nazionale”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Alla fine Etrit Berisha si è preso il Toro. Ha aspettato il momento giusto e dopo ventiquattro giornate in panchina e due ai box a causa di un infortunio muscolare ha afferrato l’occasione. Gli sono bastati 180’ per convincere l’allenatore": dopo la partita contro l'Inter diventa anche il miglior portiere della 29^ giornata con 6 parate decisive, davanti a Cragno con 5. "Con lui, il Toro ha mostrato segnali di nuova compattezza difensiva ed è riuscito a frenare l’emorragia di reti subite negli ultimi mesi", e adesso per Milinkovic-Savic sarà più difficile riprendersi il posto. A Genova, infatti, il portiere albanese è stato riconfermato da Ivan Juric senza ombra di dubbio. Buone notizie anche dalla Nazionale di Mancini, che convocherà Andrea Belotti (che ha convinto il ct azzurro nelle gare contro Bologna e Inter) per i playoff dei Mondiali: "Belotti, venerdì mattina, verrà convocato da Mancini perché sta molto meglio rispetto alla tappa in Emilia e perché il Gallo, per il ct, rappresenta il simbolo della continuità: con 8 reti è il miglior marcatore insieme ad Immobile nelle 46 sfide a guida Mancini e fu proprio Belotti a segnare nella gara d’esordio del ct il 28 maggio del 2018 a San Gallo davanti all’Arabia Saudita".