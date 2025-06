La Stampa: “Bianchi: «Il Toro non può più perdere tempo. Vanoli? Spero rimanga»”

L'inserto legato alla città di Torino del quotidiano La Stampa riporta oggi un'intervista all'ex capitano del Toro Rolando Bianchi. Il bomber granata ha aperto il dialogo parlando della situazione Vanoli, augurandosi, soprattutto, che possa restare sulla panchina granata anche nella prossima stagione. "Tra persone intelligenti - prosegue Bianchi - si può andare avanti e non solo per facciata: l’importante è non avere strascichi. Se si vuole continuare insieme bisogna cancellare tutto e ripartire da zero con la positività che si respirava all’inizio della scorsa stagione. Vanoli deve avere la possibilità di lavorare tranquillamente e di non subire critiche alla prima sconfitta. Occorre equilibrio e pensare solo al bene del Toro". Il bene del Toro, secondo l'ex capitano, è fare più in fretta possibile: i granata non possono permettersi di perdere altro tempo e rimanere indietro nella programmazione. Parlando di futuro...ma parlando soprattutto d'attacco, Rolando Bianchi ha detto la sua su Duvan Zapata, l'uomo più atteso dopo un infortunio che da ottobre l'ha costretto fuori dal campo: "L’ho visto qualche giorno fa a Bergamo, mi sembra integro. Ha la possibilità di fare tutto il ritiro e non è un dettaglio per uno della sua stazza. Tornerà forte, però la prossima stagione non potrà più fare tutto da solo, bisogna trovargli qualcuno che gli dia una mano, un sostituto. La sua assenza quest’anno è pesata tanto, che sia di insegnamento". Conclude Bianchi, in vista della Partita della Leggenda, in programma venerdì 6 giugno, commentando quella che sarà la sua prima volta al Filadelfia: "Sarà emozionante entrate in quello stadio iconico. Ho affetto per il popolo granata e per la maglia, quei colori hanno significato tanto nel mio percorso".