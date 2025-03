La Stampa: “Biraghi confermato, due giocatori invece non saranno riscattati”

Tra le pagine odierne del quotidiano La Stampa dedicate allo sport, c'è anche spazio per il Torino con un aggiornamento sul mercato dei granata che la prossima estate sarà importante per aiutare l'allenatore Paolo Vanoli a poter sfruttare una rosa migliore. Secondo il quotidiano piemontese, Cristiano Biraghi sarà confermato e firmerà un contratto con il Toro valido fino al 2027. Chi invece non farà più parte della rosa della prossima stagione è Borna Sosa che ha deluso in questa stagione all'ombra della Mole e tornerà all'Ajax. Anche l'attaccante arrivato a gennaio Amine Salama è quasi certo di non essere riscattato in quanto è l'unico a non aver ancora esordito in campionato con la divisa del Torino e a fine campionato tornerà al Reims.