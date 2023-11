La Stampa: “Bologna-Torino, in palio c’è il sogno dell’Europa”

L'edizione odierna de La Stampa tra le varie tematiche affrontate ha parlato anche della sfida in programma questa sera tra Bologna e Torino. Una gara importantissima soprattutto in ottica classifica. A seguire le parole del quotidiano: "Bologna o Torino, se una delle due vince entra in una dimensione inaspettata. L’idea di poter pensare ad una stagione diversa nasce da qui, da un bottino che pesa come poche volte nel recente passato e che se fatto proprio può avere l’effetto di allargare l’orizzonte e di trasmettere una scarica di adrenalina non indifferente..."