La Stampa: “Brekalo e Pjaca ma non solo, il nuovo Toro fantasia alla prova Ribery”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il focus odierno della Stampa è dedicato alla trequarti del Torino, rinforzata di recente da tre acquisti di Spessore come Brekalo, Pjaca e Praet, i quali, specialmente gli ultimi due, possono essere impiegati anche al fianco di Mandragora sulla mediana di centrocampo. Dalla scarsità di alternative delle prime due giornate, all'abbondanza di oggi: ecco le alternative sulla trequarti di Ivan Juric. "Per il Toro, storicamente avaro di calciatori di fantasia, è una rivoluzione. Questo è il Toro di Pjaca, arrivato a fine luglio e apparso già indispensabile, ma anche del concittadino Brekalo acciuffato nell’ultima ora di trattative. Contro la Salernitana sono loro due i principali indiziati a formare la linea d’assalto granata dietro Sanabria. Ma è anche il Toro del belga Praet, che per investimento preventivato di 15 milioni, il prezzo del diritto di riscatto, è il più atteso. Il tecnico ha l’imbarazzo della scelta, può contare all’occorrenza anche sulla «vecchia guardia», da Verdi trequartista naturale e già in rete a Firenze agli adattabili Linetty, Lukic e Baselli, oltre ai nuovi Pobega e Warming. Belotti, per la prima volta, può recuperare con calma. Tanto dietro c’è un sottobosco in fermento".