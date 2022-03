La Stampa: “Brekalo, un gol all’Inter per confermare l’avvenuto salto di qualità”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Josip Brekalo è il seme più fresco che sta germogliando nell’orto granata, da innaffiare con cura, anche per garantire continuità al lavoro dell’allenatore, visto che a giugno molti dei suoi potrebbero andarsene. Lui è destinato a restare". Così La Stampa scrive di Brekalo sulle sue colonne dell'edizione odierna. Il croato, che verrà inserito dal 1' da Juric per la decima volta nelle ultime dieci partite, è chiamato ad una grande prova contro l'Inter per confermare di aver definitivamente compiuto il salto di qualità. Sinora è andato a segno solo con squadre di media o bassa classifica, oggi potrebbe arrivare il primo sigillo contro una Big. Si legge: "Al granata manca un grande gesto da stampare in faccia ad una big per incorniciare la stagione del debutto. Finora ha punito due volte il Venezia e la Fiorentina, una il Genoa e l’Udinese dimostrandosi molto più a suo agio nelle sfide casalinghe dove è andato a segno per la maggior parte delle volte (5). L’Inter è la prima fortezza a sbarcare al Grande Torino nel 2022, una bella occasione per Brekalo di fare un altro passo in avanti e cominciare a mettere nella sua collezione privata prede pregiate".