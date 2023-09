La Stampa: “Buongiorno, capitano mio capitano”

"Buongiorno resta, Zapata arriva: bottino pieno - riassume La Stampa nell'edizione odierna - L’attimo fuggente del Torino si specchia nella giornata più intasata del mercato granata. E il risultato è una dolce sorpresa, non meno clamorosa della trattativa che stava portando il difensore di Juric, l’unica vera bandiera rimasta, verso l’Atalanta. Ha deciso il prodotto del vivaio, ha vinto lui. E ha deciso di restare contro tutto e tutti: un’offerta allettante sia dal punto di vista economico e un’intesa già raggiunta dalle due società per la cessione a 17 milioni di euro". "Al cuor non si comanda - conclude La Stampa - Un gesto da vero capitano, lui è quello del futuro ma chissà che adesso non accelerino i tempi, con la benevolenza di Rodriguez".