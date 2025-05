La Stampa: “Cacciamani, il giovane esterno è maturo per il Toro e per la Serie A”

"Sembra una favola ed invece è una bellissima realtà. Alessio Cacciamani deve compiere ancora 18 anni, la festa è in programma il 29 giugno, ma è già maturo per il Toro e soprattutto per la Serie A dopo aver bruciato le tappe - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Ingaggiato dal club granata nell’estate 2023 per giocare nell’Under 17, questo esterno ambidestro nell’arco di una sola stagione ha fatto il triplo salto: è partito in estate con l’Under 18 granata, segnando 13 gol in 17 partite, è diventato in inverno un punto fermo della Primavera (realizzando anche un bellissimo gol di sinistro nel derby) e ora ha esordito nel massimo campionato italiano." E in conclusione: "Era da 25 anni, quando il Toro lanciò i giovanissimi Fabio Quagliarella e Jacopo Mariani contro il Piacenza (14 maggio 2000), che un 17enne granata non debuttava così giovane in A. Una gioia per lui, nato nel paese di Roberto Mancini, e una soddisfazione per Vanoli, che aveva promesso di dare fiducia ai giovani e lo sta facendo nel modo giusto: senza illudere, ma premiando chi si impegna".