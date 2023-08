La Stampa: “Cairo blinda Ricci e raffredda Malinovskyi”

Idee chiare in casa granata. Lo ha ribadito anche il presidente Urbano Cairo nel Memorial Mamma e Papà Cairo, subito dopo la vittoria ai rigori del Torino Primavera sul Milan. C'è la volontà di blindare elementi importanti come Ricci, mentre non c'è mai stato niente per Malinovskyi come dice il titolo sulla Stampa. "«Abbiamo dato all’allenatore ciò che voleva, la squadra è competitiva e sarà ancora ritoccata - assicura il patron Cairo al Memorial per i suoi genitori riservato alle squadre Primavera. Obiettivi non me ne pongo. Da quando c’è Juric ho speso 80 milioni, però Ricci non lo vendo, non è sul mercato. È un Cairo in forma, che però raffredda la pista più suggestiva, quella che porta a Marsiglia dove Malinovskyi aspetta la chiamata giusta. «È un ottimo giocatore che stimiamo, ma non ci interessa»"