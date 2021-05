La Stampa: “Cairo e Belotti, l’inedito 4 maggio”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

Cairo, su invito del figlio di Ossola, ha infatti letto per la prima volta i nomi delle vittime di Superga: "...il momento più alto ha una voce inedita perché inedito è il ruolo, improvvisato, di un presidente. «Leggere per la prima volta i loro nomi è stata un'emozione indescrivibile. Ogni altra parola è superflua, si rischia sempre di cadere nella retorica», così Cairo."

Diversa la presenza di Belotti, invece, salito a Superga da solo e in segreto. Poche parole, ma degne di nota, come racconta il quotidiano: "Il destino di Belotti. «Io via? Ma dove volete che vada, ho un altro anno di contratto», così il Gallo ad un ragazzo. Anche qui, sfida aperta: Cairo gli ha presentato un'offerta, il capitano non ha chiuso la porta. Il 4 maggio è il giorno del ricordo. Vivo e profondo, da sempre. A Superga si sale da soli: lo ha fatto, in gran segreto, anche Belotti."