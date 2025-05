La Stampa: “Cairo evita la decisione al pranzo con Vanoli: tutto in divenire”

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa riporta aggiornamenti sulla situazione allenatore in casa Toro. In particolare nella giornata di ieri sono stati a pranzo insieme a Milano il numero uno granata, Urbano Cairo, accompagnato dal dt Davide Vagnati, e Paolo Vanoli, accompagnato dall'agente Andrea D'Amico. Un pranzo che ha permesso alle parti di analizzare la stagione conclusa, tra alti e bassi, approfondendo soprattutto quello che non è andato. Per quanto l'incontro abbia avuto esito positivo, come confermato dalle parti, la decisione non è ancora presa. Urbano Cairo ha preso tempo, non confermando né esonerando Paolo Vanoli. La situazione allenatore in casa granata è quindi ancora aperta, con i candidati che rimangono tali: su tutti Baroni, alternative Gilardino e Gattuso.