La Stampa: “Cairo sfida Berlusconi all’esordio, Juric vuole Pessina”

Sarà il Monza il primo avversario del Torino nella stagione 2022-2023. "Di recente Cairo era andato a trovare Berlusconi ad Arcore, con amichevoli strette di mano. Tra poco allo stadio saranno per 90' avversari con molti sorrisi in meno" scrive La Stampa nell'edizione odierna, per poi continuare: "L'allievo contro il maestro. Berlusconi e Cairo non si affrontano da 5 anni su un campo da calcio". E nel frattempo è già sfida tra i due club sul mercato, prima con la contesa Joao Pedro, ora con quella di Pessina, brianzolo. "Lo vuole Juric che l'ha già allenato a Verona, lo sogna Stroppa che ha intenzione di dargli anche la fascia di capitano".