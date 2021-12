La Stampa: “Calciomercato 2022, Belotti tra i 114 svincolati a fine anno”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

114 gli svincolati in Serie A alla fine di questo campionato e, come riporta La Stampa, il capitano granata Andrea Belotti è tra quelli: "Uno sfavillante album di figurine dove non mancano fuoriclasse come Mbappé, top player come Pogba e Dybala, campioni d’Europa come Belotti, Insigne e Bernardeschi, giovani di valore come Dembele e un potenziale esercito di occasioni". In caso di partenza di uno di loro, il club non guadagnerebbe nulla e, nel caso del Toro, Cairo perderebbe il suo capitano a zero. Oltre a Belotti, in scadenza anche Rincon, Baselli e Ansaldi: ma il più lontano dal prolungare la sua esperienza in granata sembra essere proprio il Gallo, che a giugno - se non si trova un accordo - comincerà un'altra esperienza con un'altra squadra. "Gennaio diventa così il mese decisivo per risolvere queste situazioni: il tempo è poco, ma basta per trovare l’accordo sul rinnovo oppure cambiare subito squadra, facendo monetizzare al club che vende. In caso contrario la rottura è dietro l’angolo, con tutti gli effetti collaterali del caso".