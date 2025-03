La Stampa: “Casadei: l’orgoglio di chi l’ha cresciuto, la dedica all’amico scomparso”

Le luci del quotidiano La Stampa sono per Cesare Casadei. Il centrocampista è arrivato dal Chelsea e in pochissimo tempo è esploso, diventando pedina fondamentale della mediana granata. Per approfondire ciò, il quotidiano ne racconta gli inizi, o meglio, se li fa raccontare dal suo primo allenatore a Cesena, quando Cesare aveva 7-8 anni: "Gli altri bambini giravano diversi ruoli come si fa a quell’età - ancora Sanna -, lui no. Ha fatto il centrocampista fin da subito, una spanna sopra gli altri. E con la testa giusta. Ha sempre saputo cosa voleva, la sua dote migliore è la mentalità". Non è certo solo sorrisi, perché nella giornata di ieri è arrivata per Cesare la convocazione nella Nazionale di Spalletti, ma la dedica è per un amico, quasi fratello, scomparso troppo prematuramente: "Cesare e Alberto sono cresciuti insieme, tra un tuffo davanti allo stabilimento Bagno Azzurro, un panino nel piccolo fast food del papà del secondo e la stessa fretta di diventare grandi. Calciatori. Una grande amicizia stroncata il luglio scorso da un maledetto incidente, così la prima convocazione in Nazionale di Cesare Casadei (chiamato dal ct Spalletti per Italia-Germania di Nations League) si trasforma anche in qualcosa di molto intimo".