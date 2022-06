La Stampa: “C’è Joao Pedro per l’attacco del Torino”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Resta l'incognita legata al futuro di Belotti, ma intanto il Torino si sta muovendo per tutelarsi in caso di addio del Gallo. Il profillo più seguito per l'attacco granata è Joao Pedro, come riportato nell'edizione odierna de La Stampa: "Il Torino sta cercando il modo migliore per provare a compensare i 113 gol che Juric perderebbe con l’addio del Gallo. Punta al doppio colpo per tranquillizzare Juric, un innesto più esperto e subito pronto all’uso e l’altro da scoprire e lanciare. Il nome più conosciuto è Joao Pedro, 30 anni italo-brasiliano del Cagliari che dopo otto stagioni lascerà l’isola nel peggiore dei modi: con la retrocessione. Mezza Serie A lo segue da tempo, ma per gli alti costi l’attaccante è sempre rimasto in rossoblù. Adesso l’opportunità di assicurarselo in condizioni molto più favorevoli è ghiotta: tra un anno gli scade il contratto e il suo cartellino non vale più 15 milioni, ma almeno la metà".