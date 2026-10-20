"Simeone-Adams, coppia magica del Toro. I due attaccanti segnano nella stessa partita dopo 351 giorni. Il tecnico: 'Tutte le punte hanno voglia di mettermi in difficoltà'". L'edizione odierna de La Stampa celebra l'esplosione del reparto offensivo granata nel netto 3-0 calato sul campo del Parma, una vittoria spumeggiante e concreta che rilancia le ambizioni della squadra di Ignazio Abate. Il quotidiano evidenzia l'impatto devastante del tandem d'attacco schierato dal tecnico granata: "Il Cholito e il Ché tornano a trovare la via del gol insieme nella stessa partita a distanza di quasi un anno dall'ultima volta. Per l'argentino arriva una splendida doppietta a sbloccare il suo campionato, mentre lo scozzese firma il terzo centro stagionale confermandosi capocannoniere della rosa. Soddisfatto Abate nel post-gara: 'Abbiamo fatto una prima mezz'ora di alto livello e saputo soffrire quando il Parma spingeva forte. I gol degli attaccanti sono fondamentali, ma la cosa che conta di più è l'anima del gruppo e lo spirito che la squadra mette in campo'". Un Toro pimpante ma anche estremamente camaleontico, capace di agganciare il Napoli in classifica con una struttura tattica fluida e matura: "Abate propone un assetto che difende a tre e costruisce a quattro, sfruttando la spinta di Belghali a destra e la qualità del doppio play formato da Mandragora e Bragança. Oltre alla concretezza davanti, la serata del Tardini regala il primo clean sheet stagionale anche grazie agli interventi del portiere Lucas Perri. Un successo che riporta entusiasmo tra i tifosi e carica l'ambiente in vista del prossimo impegno casalingo di venerdì sera al Grande Torino".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.