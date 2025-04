La Stampa: “Como ultima chiamata per Ilic e Linetty”

L'edizione odierna del quotidiano torinese La Stampa dedica un focus al centrocampo del Toro, che deve far fronte al capitano Ricci - oltre che a Lazaro. Da questo punto di vista, analizza il quotidiano, ci potrà essere spazio per Ilic e Linetty, ormai utilizzati a singhiozzo e prossimi alla partenza in estate: "Quella di Como è una partita che per il serbo può essere l'ultima occasione per farsi notare in un centrocampo da "numero chiuso", quando sono tutti disponibili. Lo spera anche il Toro, che a luglio proverà di nuovo a cederlo dopo aver tentato invano due volte (anche l'estate scorsa allo Zenit San Pietroburgo). Vanoli sta pensando pure ad un altro della *vecchia guardia" da rilanciare: il metronomo, infatti, può essere Linetty che a giugno saluterà dopo 5 stagioni. Può essere l'ultima volta per il polacco, ormai utilizzato a singhiozzo: manca dalla sfida di Bologna di due mesi fa, schierato proprio al posto di Ricci (anche allora squalificato) al fianco della novità Casadei nella mediana a due".