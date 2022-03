La Stampa: “Con il successo dell’andata era iniziata la striscia d’oro di Juric”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Il “suo” passato per guarire il Toro - si legge sull'edizione odierna de La Stampa - . Se gli ultimi due mesi hanno fatto la differenza tra sogni proibiti e normalità, il tempo che resta da giocare sarà decisivo per poter sistemare un po’ le cose". L’allenatore del Toro, infatti, dovrà cercare i tre punti proprio contro il Genoa e in uno stadio che l’ha

visto imporsi da calciatore e poi crescere come allenatore. "Non avrà tempo per voltarsi indietro, perché sono più di due mesi che il Toro non vince. Il Toro si aggrappa anche alla tradizione: quattro successi di fila nella casa del Genoa. Il Genoa è diventata la squadra contro cui il Torino vanta la striscia più lunga di risultati positivi: dieci partite e otto vittorie (compresa la Coppa Italia)".