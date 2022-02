La Stampa: “Con la Juventus torna Lukic a centrocampo”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Ivan Juric riabbraccia Sasa Lukic che tra le assenze contro il Venezia - scrive La Stampa - è stata quella meno rumorosa, ma la più vistosa. Il Toro è apparso confuso soprattutto lì in mezzo, nel settore dove si creano i presupposti per far volare gli attaccanti, ma si costruiscono anche gli argini per irrobustire la difesa": così, il tecnico granata si prepara a schierare il 10 granata contro la Juventus, venerdì 18 febbraio. Da trascurato la scorsa stagione, il serbo è oggi una pedina importante in mezzo al campo: "con 4 assist è il migliore dei granata". Nel Derby, dunque, "il mediano tornerà per fare ordine a centrocampo. Questa volta sarà una sorta di carta jolly, che può servire nella stessa posizione degli ultimi mesi, cioè in coppia con Mandragora, ma all’occorrenza può anche essere spostata qualche metro più avanti - da trequartista - in caso di un Toro più prudente, da difesa". A centrocampo, Juric ritrova anche Pobega (dopo l'operazione al naso, dopo lo scontro con il giocatore del Venezia), e sulla trequarti, invece, ritrova Pjaca ma perde Praet: l'ex bianconero è a disposizione del tecnico croato, mentre per il belga la stagione - dopo la frattura al piede durante un allenamento - sembra essere finita.