La Stampa: “Contestazione sì, ma la passione è più forte dei sogni perduti”

L'edizione odierna del quotidiano piemontese La Stampa dedica un approfondimento sull'esodo granata: "Oggi saranno venduti anche gli ultimi 200 biglietti dei 2587 a disposizione per il Settore Ospiti: rimangono solo le due zone laterali delle sette a disposizione. La macchia granata sarà notevole. Sfiorerà le 3 mila unità, grazie anche ai supporter sparsi in altre zone dello stadio, figli di una terra storicamente legata ai colori del Torino, a partire dall’allenatore dell’ultimo scudetto Gigi Radice". L'intero articolo del quotidiano è un plauso ai tifosi granata, sempre presenti e sempre pronti a far sentire la propria vicinanza e il proprio supporto ad una squadra che, con una stagione altalenante, non ha rispettato le aspettative che c'erano ad inizio campionato. Con la contestazione sempre presente, i tifosi comunque appoggiano i granata in ogni occasione. Adesso tocca alla squadra ringraziare i propri supporters completando contro il Monza la seconda vittoria consecutiva che manca dalla terza giornata.