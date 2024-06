La Stampa: “Continua il braccio di ferro tra Toro e Venezia per Vanoli

"Nessun dubbio sul finale della trattativa, ma l'accordo non c'è ancora - scrive l'edizione odierna de La Stampa riguardo Paolo Vanoli, che poi continua -. Braccio di ferro tra Toro e Venezia per Vanoli. Il Torino deve ancora sudare per arrivare ad annunciare l'ex collaboratore di Conte al Chelsea. L'Europa sarà la richiesta dei tifosi e un po' anche quello del momento di un Torino che non può permettersi di tornare in dietro come i gamberi."