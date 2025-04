La Stampa: “Contro il Napoli il Torino punta su Elmas”

Domenica sera il Torino affronterà il Napoli in piena corsa scudetto. Vanoli è pronto ad affidarsi ad Elmas, uno che a Napoli ci ha passato buona parte della carriera e con cui ha vinto una Coppa Italia e uno Scudetto. "Dallo scudetto con Spalletti, ad insidia per il nuovo sogno del club azzurro. Napoli- Torino in programma domani sera non è solo la partita del cuore di Alessandro Buongiorno, che però rischia di saltarla per il protrarsi di un fastidio agli adduttori e al massimo siederà in panchina. Ma anche di un giocatore che ha legato al lungo periodo in Campania i momenti più belli della sua carriera: Eljif Elmas. Sarà la prima volta da avversario dopo la sua cessione al Lipsia per 25 milioni di euro".