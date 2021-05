La Stampa: “Contro il Verona Nicola si gioca salvezza e conferma”

La pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi dedicate al Toro

Quella di Verona sarà una tappa fondamentale per il futuro granata, non solo in ottica salvezza. Il Toro di Nicola sarebbe decimo se la stagione fosse iniziata a gennaio. Ed il tecnico piace, ma Cairo deve convincersi che sia l'allenatore giusto anche per cominciare qualcosa di diverso. La gara di Verona, in tal senso, potrebbe essere decisiva per orientare i pensieri di Cairo: vincere e convincere darebbe una spinta in più verso il rinnovo del contratto del tecnico.