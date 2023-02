La Stampa: “Contro l’Udinese per le rinnovate ambizioni europee”

"Un gruppo così non lo ha mai allenato - si legge su La Stampa - . Così unito, ambizioso e sintonizzato sulla voglia di crescere: Ivan Juric esce allo scoperto e va in contropiede. Accade alla vigilia di una sfida, quella con l’Udinese di questo pomeriggio al Grande Torino, che mette in palio il sorpasso - i friulani viaggiano due punti sopra i granata - e un bel po’ di credibilità nella lunga volata verso il settimo posto, l’ultimo che può dare un senso europeo alla prossima stagione. Juric elogia i suoi ragazzi come mai aveva fatto e, per una volta, dimentica paragoni scomodi con chi gli sta attorno in classifica: lo spogliatoio del Toro merita la lode. Cuore e passione. Testa e dedizione. Un frullatore che spinge il tecnico granata oltre gli obiettivi".