La Stampa: “Cragno e Pohjanpalo obiettivi di mercato per il Toro di Vanoli”

L'edizione odierna de La Stampa, tra i vari temi trattati ha affrontato anche quello riguardante la prossima stagione. Il nome più caldo per la panchina granata sembra proprio quello di Vanoli, attuale tecnico del Venezia. L'allenatore, secondo il giornale, nella propria lista avrebbe già due nomi: Cragno e Pohjanpalo. Nel caso in cui si puntasse su di loro in uscita ci sarebbero Milinkovic-Savic e Sanabria. Il portiere classe 1994 quest'anno era in prestito a Sassuolo ma il suo cartellino appartiene al Monza che difficilmente lo tratterà in rosa e così i granata potrebbero farsi avanti. Il centravanti finlandese è invece uno dei pezzi pregiati proprio del Venezia guidato da Vanoli e potrebbe aiutare il Toro ad aumentare i numeri in zona gol dato che nel corso dell'ultimo campionato di Serie B è risultato essere il capocannoniere con 22 reti.