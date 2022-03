La Stampa: “Da Mazzarri a Nicola attraverso Miha, il Toro contro il suo passato”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Il quotidiano La Stampa stamattina analizza il calendario del Torino. Proprio in questo momento di difficoltà della stagione dei granata, la squadra di Juric si trova ad affrontare diversi ex allenatori dal passato nel Toro. Il primo è stato Walter Mazzarri che domenica scorsa è riuscito a strappare i 3 punti al Torino vincendo 1-2 in trasferta con il suo Cagliari. Domenica prossima sarà invece il turno di Sinisa Mihajlovic che con il suo Bologna ospiterà Belotti e compagni. Infine tra 3 turni toccherà a Davide Nicola che oggi guida la Salernitana dopo che nella passata stagione è riuscito a salvare il Toro in una situazione molto complicata al suo arrivo.