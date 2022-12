La Stampa: “Da monitorare la situazione di Lukic, può partire per 15-20 milioni”

La Stampa si concentra su Sasa Lukic e sulla sua incerta situazione. Il serbo non è sicuro che rimanga a Torino: "Con 15/20 milioni può partire e gli ammiccamenti non mancano, dalla Roma al Napoli, fino alle soluzioni straniere. Ma il Torino spera ancora di fargli cambiare idea, se ingranasse la marcia Europa. E spingerlo ad accettare l’offerta per diventare una bandiera granata. La partita è difficile, non ancora chiusa. E poi con Lukic non si può mai dire". I dissidi di inizio stagione sembrano essere risolti: "Il Torino riparte da Lukic e Lukic dal Torino. Quattro mesi e mezzo dopo il clamoroso ammutinamento dell’ormai ex capitano, i granata e il numero 10 non hanno risolto nulla delle divergenze in tema di rinnovo di contratto in scadenza nel 2024. Però hanno capito di essere in questo momento uno indispensabile all’altro. Ma anche che l’orizzonte può cambiare in qualsiasi istante. Con queste premesse, c’è il campionato che incombe e il regista è l’elemento più in forma di un reparto che ha appena recuperato Ricci, ma ancora convive con i problemi di Linetty (infortunio muscolare) e Ilkhan (taglio alla caviglia) e in generale con una coperta sempre molto giusta. Ma c’è anche un mercato pronto ad alzare le saracinesche e a tentare un calciatore che non ha mai negato le sue ambizioni, a costo di lasciare il Toro se non può garantirgli lo scatto in carriera". Riapre intanto la vendita dei biglietti per la gara con il Verona: "Buone notizie per i tifosi granata: è ripresa la vendita dei biglietti per assistere alla sfida di campionato contro il Verona mercoledì 4 gennaio al Grande Torino. Lo comunica il Torino annunciando una serie di limitazioni per i sostenitori della squadra ospite. Divieto di vendita per i residenti in Veneto in tutti i settori dello stadio, mentre nel settore Ospiti non potrà accedere chi vive nella provincia di Verona. Prima dell’inizio sarà osservato 1’di silenzio in ricordo di Pelé". Infine news anche riguardo a Praet e Shomurodov: "Dennis Praet ed Eldor Shomurodov: la felicità dei granata passa da due jolly ad uso e consumo dell’allenatore croato. Innesti che possono valere per quattro viste le caratteristiche - possono giocare in più ruoli - e l’emergenza del Torino in mediana e soprattutto in attacco: Pellegri starà fermo più di un mese a causa della lesione muscolare. E così nelle ultime ore i granata hanno provato l’affondo per l’attaccante uzbeko, garantendosi con la Roma una corsia preferenziale. Il trasferimento è molto probabile. Manca l’accordo totale sulla formula del trasferimento, non la volontà di accontentare tutte le parti che, tra l’altro, stanno parlando anche di altri discorsi, da Lukic tornato di moda a Kumbulla che invece non è mai uscito dai radar. Ma il Toro accelera anche per riprendersi il belga già protagonista l’anno scorso. Gli serve subito e il Leicester non sta facendo le barricate come in estate".