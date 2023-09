La Stampa: “Da Schuurs a Zapata, l’alchimista Juric prova la ripartenza”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Tra una settimana il Toro di Juric dovrà tornare in campo: ad attendere i granata ci sarà la Salernitana. Il tecnico sta sfruttandola sosta per lavorare moto sugli schemi con i nuovi arrivati, specialmente con Duvan Zapata: "Subito in campo contro il Genoa nonostante due soli allenamenti, ha avuto il tempo di respirare dopo i primi frenetici giorni. Di confrontarsi con calma con l’allenatore e cominciare a imparare la lezione. La svolta dovrà arrivare dai più esperti" si legge sul quotidiano. Un Ivan Juric che domani - secondo quanto riportato dal quotidiano - ritroverà sette nazionali: "Tra cui i serbi Milinkovic-Savic, Radonjic e Ilic. Ma anche Vlasic. Gli ultimi, mercoledì, saranno Rodriguez, Vojvoda e Sazonov".