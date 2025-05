La Stampa: “De Silvestri: «Ricordare gli Invincibili mi metteva i brividi»”

L'edizione odierna del quotidiano piemontese La Stampa, oltre a raccontare la partita di ieri tra Torino e Venezia, dedica spazio a un'intervista rilasciata in esclusiva da Lorenzo De Silvestri. L'ex terzino granata sta vivendo un ottimo momento in rossoblù, ma la memoria ogni tanto non può che andare ai tempi in granata, soprattutto nei pressi di una data così importante come il 4 maggio. «Quattro maggio uguale Superga: ricordare gli Invincibili mi metteva i brividi, sento ancora viva l’emozione che provavo quando il mio capitano al Toro leggeva i loro nomi», Racconta "Lollo" De Silvestri proprio in memoria delle celebrazioni vissute dal vivo, sul colle. Con l'occasione, poi, il numero 29 rossoblù spiega quanto sia stata fondamentale la propria esperienza a Torino: «Importante, molto: al mio primo anno feci, forse, la stagione più bella di sempre. Eravamo un bel gruppo, io, il Gallo, Baselli, Iago, Rincon, Sirigu, Izzo».