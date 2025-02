La Stampa: “Delusione per Vanoli, senza una punta restano i problemi”

Sulle colone del quotidiano La Stampa viene dedicato spazio anche al mercato del Torino con la delusione della tifoseria granata e dell'allenatore della prima squadra, Paolo Vanoli, per il mancato arrivo di una prima punta di peso dall'ultima sessione di mercato invernale. Il tecnico granata ha chiesto a più riprese nei mesi scorsi un centravanti fisico che potesse prendere il posto dell'infortunato Duvan Zapata ma alla fine del mercato di gennaio sono arrivati due centrocampisti, un terzino sinistro e un attaccante come Amine Salama che non è di sicuro il profilo che Vanoli desiderava. Come evidenzia il quotidiano piemontese, sono sfumati tutti gli obiettivi principali, quelli che avrebbero potuto davvero dare una mano alla squadra in questa seconda metà di campionato, Beto dell'Everton in primis.