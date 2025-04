La Stampa: “Dembele insegue un’altra chance”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus sulla situazione terzino destro, ruolo in cui non c'è ancora un vero titolare: "Walukiewicz e Pedersen non danno certezze: il giovane francese si candida, anche per cancellare i 6 minuti folli di Firenze. Il Toro ora cerca la svolta a destra e Dembele insegue un altra chance. Vanoli lo stimola ma nelle ultime nove partite lo ha fatto giocare solo otto minuti".