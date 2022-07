La Stampa: “Deserto Toro”

"Appena una decina i tifosi al Fila per il primo giorno di raduno granata" scrive il quotidiano. La squadra ieri si è ritrovata alle 8.30 e, dopo il risveglio muscolare, non ha perso tempo introducendo subito la palla nelle esercitazioni. "Questo è un Toro ancora camuffato, dove la maggior parte dei convocati nella prima lista sono elementi tornati alla base dopo un prestito, ma fuori dal progetto come Verdi e Millico, o arrivati direttamente dalle giovanili per aumentare la manodopera" scrive La Stampa. Juric aspetta i vari nazionali che nei prossimi si aggiungeranno al gruppo per poi affrontare il 15 luglio la prima amichevole estiva con l’Eintracht Francoforte.