La Stampa: “Destino scritto per Sanabria, prima il rilancio e poi la cessione”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa oggi viene dedicato ampio spazio ad Antonio Sanabria. L'attaccante del Torino sta vivendo un momento complicato e secondo il giornale torinese ormai il suo destino è segnato. Ha il contratto in scadenza a giugno 2026, motivo per il quale la prossima estate sarà l'ultimo momento utile che la società granata avrà per monetizzare la sua cessione. In estate è infatti previsto l'addio di Sanabria dal Toro ma prima è lecito attendersi un rilancio nelle prestazioni del calciatore sudamericano. Sanabria in questo momento è una riserva per Vanoli e in queste ultime sette partite in cui il Torino si è riassestato senza perdere nemmeno un match, il numero 9 ha avuto pochissimo spazio e mai da titolare.