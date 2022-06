La Stampa: “Dovbyk fa breccia nei tifosi: mille messaggi all’ucraino”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

In attesa della decisione finale di Belotti, il Torino si è già mosso sul mercato e ha individuato una potenziale alternativa. Si tratta dell'ucraino Artem Dovbyk, che nella semifinale playoff dello scorso 1 giugno è anche andato in gol. Proprio per l'occasione, il ragazzo ha postato una foto sul proprio profilo Instagram ed è stato inondato da messaggi di tifosi granata, che vogliono convincerlo a trasferirsi alla corte di Juric. Così la Stampa a tal proposito: "Cosa non si fa per convincere un giocatore a cambiare maglia, ma in questo caso è una vera e per certi versi inaspettata onda d’amore quella che ha travolto il profilo social di Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino classe 1997 entrato nel mirino del club granata. Il Toro, che lo segue da quasi un anno, lo sta trattando con il Dnipro per circa 8 milioni, anche se la controparte ne vorrebbe 12: a 10 potrebbe arrivare la fumata bianca. Intanto i tifosi granata stanno provando a tentarlo in tutti i modi: cercando anche di convincerlo a trasferirsi con tantissimi messaggi social".