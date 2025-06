La Stampa: “Duda entra nei radar dei granata”

Il centrocampo dei granata subirà una rivoluzione profonda. Ilic partirà, Ricci è da valutare tra i fuochi dei club di Milano e anche Tameze è sul piede di partenza. Nel taccuino di Vagnati fè finito Duda, centrocampista dell'Hellas Verona. "Insomma, serve anche gente d’esperienza, il Torino l'ha individuato in Ondrej Duda, 30 enne regista slovacco che un anno e mezzo fa è sbarcato in Italia dalla Germania. Il Verona l’ha pagato circa 3 milioni al Colonia, ma adesso rischia di perderlo, perché il giocatore dopo l’ultima stagione da protagonista con Zanetti - anche 1 gol e 4 assist - non ha ancora firmato il rinnovo del contratto".