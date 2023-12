La Stampa: “Duvan non si ferma più, con Sanabria profumo d’intesa”

L'edizione odierna de La Stampa premia la prestazione vincente del Torino contro l'Empoli. I granata hanno intascato tre punti preziosi ed ora sognano in grande. A seguire le parole del quotidiano: "L'uno ispira e l’altro finalizza: il feeling cresce. Il Torino riscopre il piacere di una vera coppia gol con Sanabria e Zapata. Sono loro, di nuovo, i protagonisti dei granata. I trascinatori di una squadra che per una notte è ottava e sente per la prima volta il profumo d’Europa. Al 25’ il primo raccoglie palla proprio dal compagno sulla trequarti, la serve sulla corsa a Bellanova che sprinta e poi crossa in mezzo per l’ex dell’Atalanta in arrivo a tremila all’ora: colpo di testa tra Ebuehi e Ismajli e Berisha è battuto...".