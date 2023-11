La Stampa: “È un Euro Buongiorno”

"L'Euro Buongiorno non è un gioco di parole, ma un orizzonte sempre più nitido e vicino - si legge - . Euro sta per Europei, quelli che ci siamo appena conquistati nella notte di Leverkusen e che andremo a vivere da metà del prossimo giugno. Buongiorno è il ragazzo cresciuto con il granata addosso che in maglia azzurra va veloce, molto: debutto con Mancini ct a giugno, seconda volta con Spalletti commissario tecnico poche ore fa. Due sfide in Nazionale, due ostacoli non banali superati con pieni voti. A metà giugno l’Italia si giocava il podio in Nations League nella tana degli olandesi padroni di casa e Alessandro si guadagnò la lode del Mancio una volta negli spogliatoi: in campo aveva combattuto, accettato l’uno contro uno, sanguinato per un colpo al volto e trovato il tempo di prendersi quella licenza di attaccare che si prende al Toro".