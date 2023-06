La Stampa: “Ecco il programma di amichevoli per il ritiro di Pinzolo del Toro”

"Un ritiro che profuma di (bel) passato: Pinzolo. Cinque o sei amichevoli senza squadre materasso e due blitz all’estero. Ma il cuore del lavoro, dopo l’esperienza in Austria dell’anno scorso, di nuovo in Italia. È partita la nuova sfida del Torino con la pianificazione della stagione 23/24. Mancano pochi tasselli per l’ufficializzazione del programma di tutta l’estate che, per il terzo anno di Juric sulla panchina granata, ricomincia dalla località della Val Rendena che evoca bei ricordi e i tecnici più vincenti del dopo Superga". Questo è il primo abbozzo di programma per il ritiro estivo dei granata. Il Toro sbarcherà a Pinzolo e poi farà una serie di amichevoli: "Non ci saranno test scontati: Juric vuole subito portare i suoi al livello giusto e, per iniziare, sfiderà due squadre di Serie B. Il primo è in programma il 22 luglio con la Feralpisalò neo promossa (poi la sera ci sarà la presentazione della squadra in piazza). L’ultimo, mercoledì 28, con il Modena che farà il primo bilancio della preparazione dei granata: in mezzo c’è lo spazio per un’altra amichevole da definire. Ad agosto, il livello si alza ancora con due appuntamenti internazionali, entrambi in Francia: l’ultimo è con il Reims il 6 agosto. È il tagliando, prima della Coppa Italia di Ferragosto: il Torino aspetta una tra Crotone, Foggia e Lecco".