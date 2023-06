La Stampa: “Ecco il Toro del futuro secondo Ludergnani”

"I conti si fanno alla fine, e la Primavera martedì gioca la partita più importante degli ultimi tempi. Ma dopo due anni di Ruggero Ludergnani il bilancio può già essere stilato. Ed è un resoconto soddisfacente quello che esce dalla gestione dell’ex dirigente della Spal che nel 2021 ha chiuso l’era Bava con l’ambizione di aprirne un’altra ancora più competitiva. E pazienza se per tornare subito vincenti il nuovo responsabile del settore giovanile ha deciso di ricostruire la casa granata su nuove fondamenta. Con un Toro un po’ meno radicato sul territorio e più straniero, con meno Buongiorno da poter allevare, cioè ragazzi che hanno fatto tutta la trafila, e più profili come Gineitis, cioè arrivati da poco e, dopo una breve esperienza con i giovani, già pronti per il grande salto". Così La Stampa sulla progettualità del futuro secondo la conferenza di ieri di Ludergnani. Intanto sabato ci sarà l'ultima di campionato per i ragazzi di Juric: "C’è il Torino che pensa all’Europa e l’Inter che si prepara alla finale di Champions. Sono gli ingredienti dell’ultima puntata del campionato che andrà in onda sabato al Grande Torino alle ore 18.30. Un’attesa di certo molto più sentita da parte dei tifosi granata che stanno rispondendo bene all’appello della società di riempire lo stadio. Sono oltre 21 mila i biglietti venduti e poche le zone dell’impianto ancora disponibili. Esaurita la curva Maratona ed il settore Ospiti, restano un centinaio di ingressi nei Distinti e il resto tra la Tribuna e la curva Primavera".