La Stampa: “Egri, papà del Grande Torino, entra nelle stelle del calcio”

"Una leggenda nelle leggende: Erno Egri Erbstein - scrive La Stampa nell'edizione odierna, celebrando il tecnico del Grande Torino, entrato nella Hall of Fame del Museo di Coverciano - Il grande allenatore ungherese in Italia ha trovato la sua fortuna e per un po’ la sua salvezza, ma anche una morte tragica. Visionario e innovatore, è considerato il pioniere del suo ruolo in chiave moderna. Ha rivoluzionato il modo di insegnare calcio e di preparare fisicamente le squadre. È stato il papà del Grande Torino, di cui diventa direttore tecnico nel 1947. Il grande artefice di quella squadra di campioni assoluti assemblata pezzo per pezzo, anno dopo anno, senza sbagliare mai un colpo".