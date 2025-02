La Stampa: “Elmas: un giocatore molto atteso e dalle qualità superiori alla media”

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa dedica un approfondimento al granata della serata: Elmas. Il macedone è arrivato in condizioni fisiche non ottimali, come confermato da Vanoli a più riprese nelle sue conferenze stampa, ma il tecnico ex lagunare ha anche ribadito di essere a conoscenza delle grandi qualità tecniche del giocatore, che avrebbe voluto schierare al più presto. Così è successo: è bastato poco all'ex Napoli per subentrare, segnare e dimostrare di essere un giocatore in grado di cambiare le sorti della stagione dei granata. "Adesso il secondo step è recuperare la condizione fisica di un giocatore che, però, curiosamente con il centro al Dall’Ara ha confermato un dato del tutto particolare: è all’8° centro sui 15 totali realizzati in Serie A che il centrocampista realizza da subentrato. In quel ruolo aveva fatto la fortuna del Napoli nell’anno dello scudetto di Spalletti, ma le idee di Vanoli sono altre: titolare di sinistra al posto del fumoso Karamoh" così il quotidiano sul ruolo futuro del nuovo arrivato.