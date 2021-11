La Stampa: “Emergenza infortuni, sosta amara per il Torino”

Tutte le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

Per gli allenatori di club la sosta delle Nazionali porta sempre un misto di orgoglio e paura: orgoglio nel vedere i propri giocatori impegnati a sostenere la causa dei rispettivi Paesi di provenienza, paura per la possibilità che tornino infortunati e quindi indisponibili per le gare di campionato. Questo secondo caso è emblematico per il Torino, con Juric che si ritrova a fare la conta degli assenti in vista dell'Udinese: "Rodriguez esce di scena per colpa di una lesione alla coscia destra e la sua entrata in infermeria potrebbe durare fino al prossimo anno, - come si legge su La Stampa - Praet è costretto a lavorare da solo in attesa che si riassorba un ematoma alla coscia e per Sanabria saranno decisivi gli esami di questa mattina dopo che l’attaccante paraguaiano ha saltato la seconda gara contro la Colombia". Se a questi si aggiunge Djidji reduce dall'operazione per la rottura delle ossa nasali e i lungodegenti Ansaldi e Mandragora, allora si capisce come la situazione in casa granata sia di emergenza.